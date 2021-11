Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 14/11/2021 13:36 | Atualizado 14/11/2021 13:50

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias Moreira, usou sua conta oficial no Instagram para relatar uma denúncia: golpistas criaram um perfil falso no nome dela e estão usando a morte de sua filha para pedir dinheiro às pessoas.

A publicação foi feita por uma página de fãs de Marília e repostada por Ruth nos stories.



"Não vamos aceitar isso. Um golpista está se aproveitando de um momento de fragilidade pedindo PIX para pessoas se passando pela tia Ruth Moreira", afirma o post, que pede para que a conta seja denunciada.



Posteriormente, a conta em questão mudou o nome de usuário. O fã clube continuou os pedidos para que o perfil fosse derrubado.



Murilo Huff, ex da Marília e pai do filho dela, Leo, passou por algo parecido há alguns dias. Por meio das redes sociais, ele denunciou que teve a foto e o nome usados por criminosos para pedir dinheiro.



A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, no último dia 5. Além dela, morreram Henrique Ribeiro, produtor; Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor; Geraldo Martins de Medeiros Junior, piloto do avião; e Tarcísio Pessoa Viana, copiloto. O grupo viajava de Goiânia a Caratinga, onde Marília faria uma apresentação.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, vai apontar "politraumatismo contuso" como a causa da morte da cantora e dos quatro passageiros.

De acordo com médico legista Pedro Coelho, responsável pelo caso, o "politraumatismo contuso" significa que aconteceram múltiplas lesões em órgãos vitais, o que indica que as mortes aconteceram instantaneamente após a queda da aeronave.