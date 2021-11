Sertanejo Thiago Costa é internado após sofrer acidente com lancha - Reprodução Internet

Publicado 14/11/2021 12:51 | Atualizado 14/11/2021 12:51

São Paulo - Thiago Costa, de 36 anos, foi internado em Belém, capital do Pará, após sofrer um acidente com uma lancha. De acordo com o site "O Liberal", o cantor estava pilotando uma moto aquática que colidiu com a embarcação. Conforme testemunhas relataram, uma lancha teria passado por cima de três moto aquáticas, uma delas com o cantor.

Em resposta à repercussão, a assessoria de imprensa do artista emitiu um comunicado. "Thiago está consciente, mas sofreu ferimentos graves, sobretudo na perna direita, e passaria por uma cirurgia ainda na madrugada. “Estamos no Hospital. Ele está estável. Bem na medida do possível e recebendo cuidados médicos. Assim que possível venho falar com vocês. Peço a compreensão e as orações. Deus está na frente”, diz um trecho da nota, que foi enviada na noite de quinta-feira (11). A assessoria ainda informou que Thiago está bastante ferido na perna direita.

A agenda de shows de Thiago Costa mostra que o cantor faria 17 shows entre os dais 12 a 30 de novembro. Entretanto, com o acidente e uma cirurgia à vista, a equipe do artista ainda não definiu como ficarão os compromissos profissionais do mesmo. A expectativa entre fãs, que estão comentando o acidente na internet, é que as apresentações sejam adiadas.

Natural de Mãe do Rio, no Pará, Thiago Costa iniciou sua carreira musical aos 13 anos, cantando em eventos familiares e bares. Em 2008, ele formou uma dupla sertaneja, Kaio e Thiago; em 2010, iniciou carreira solo onde foi se destacando na indústria fonográfica. Atualmente ele detém grandes hits, como "JBL Pro Paredão", "Eu e o Coração", "Em Teus Planos", entre outros. Aperte o "play" e assista ao clipe da canção "Facas".