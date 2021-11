Depois de trocar beijos com cantor, Viih Tube reencontra ex em festival

Rio - Ela não para! Depois de trocar beijos com o cantor Lucas , da dupla com Thiago, Viih Tube curtiu a noite deste sábado no festival "Amor de Verão", que aconteceu na Arena Estaiada, em São Paulo. E a ex-BBB ainda encontrou no local ninguém menos que seu ex-namorado, Bruno Magri. Os dois ficaram juntos por três anos e mantém uma boa relação mesmo após o fim do namoro. Famosos como Thais Braz, Lari Bottino, Erasmo Viana, entre outros, também compareceram ao evento.