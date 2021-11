Fátima Bernardes e Túlio Gadelha com seus respectivos pais - Reprodução Internet

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha com seus respectivos paisReprodução Internet

Publicado 13/11/2021 15:43

Rio - Fátima Bernardes emocionou a web ao registrar um momento especial em suas redes sociais, nesta sexta-feira (12). A apresentadora do "Encontro" reuniu seus pais e os sogros pela primeira vez no aniversário de Túlio Gadêlha, seu namorado. Na legenda da publicação, a jornalista comemorou o encontro na data especial.

fotogaleria

"Que alegria esse primeiro encontro dos meus pais com meus sogros. E no dia do aniversário do Túlio! Bom demais", declarou a ex-âncora do "Jornal Nacional". Fãs e amigos da apresentadora também celebraram o momento em família: "Que maravilha", comentou Ary Fontoura. "Imagino sua emoção!! Foto linda", complementou a jornalista Isabela Scalabrini, que é amiga íntima de Fátima.



Mais cedo, a apresentadora já havia compartilhado uma declaração para o deputado em seu Instagram, junto com uma sequência de fotos do casal. "Feliz aniversário, amor. Que você continue com os olhos brilhando em tudo o que faz. Que continue aceitando ser meu modelo preferido fazendo as poses que sugiro, se divertindo com as poses que você inventa. Que você possa conhecer o mundo. Comigo, claro. E que o novo ciclo seja de muitas conquistas. Estarei aqui pra você sempre recarregar suas energias. Te amo", escreveu Fátima.