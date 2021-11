Léo e a avó paterna Zaida Huff em publicação no Instagram - Reprodução

Léo e a avó paterna Zaida Huff em publicação no InstagramReprodução

Publicado 13/11/2021 14:00 | Atualizado 13/11/2021 14:11

O filho da cantora Marilia Mendonça, Léo Dias Mendonça Ruff, apareceu nos stories do Instagram da avó paterna, Zaida Huff. O bebê completa dois anos no próximo dia 16 e perdeu a mãe no último dia 5 de novembro, em um acidente aéreo que matou outras quatro pessoas.