O cantor Lucas, da dupla com Thiago, negou os boatos de traição após ser visto aos beijos com Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2021 18:19

Rio - Após ser flagrado aos beijos com Viih Tube , o cantor Lucas, da dupla com Thiago, negou os boatos de que estaria comprometido e, logo, teria traído sua namorada com a ex-BBB. O sertanejo usou o perfil de Instagram da dupla para esclarecer a polêmica depois de ser visto em clima de romance com a influenciadora em um show de Israel e Rodolffo, em São Paulo, nesta sexta-feira (12).