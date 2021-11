Maraisa compartilhou dedicatória em livro que ganhou de Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 13/11/2021 15:57 | Atualizado 13/11/2021 16:33

Rio - Maraisa usou suas redes sociais, neste sábado (13), para compartilhar um novo desabafo sobre a morte de Marília Mendonça. Após retomar a agenda de shows da dupla com sua irmã, Maiara, a cantora publicou um texto emocionante em que faz homenagem à artista que faleceu após sofrer um acidente aéreo que deixou outras quatro vítimas.



"Apesar de estarmos travando uma batalha contra nós mesmas, nossa fé posta à prova o tempo todo e nosso apego machucando a cada minuto, é o momento de refletir e recordar", começou a sertaneja na legenda da postagem em que compartilha um trecho do show realizado nesta sexta-feira em Acapurana, no Paraná. No vídeo, a dupla canta "De Quem É a Culpa?", em dos grandes sucessos de Marília Mendonça.



Maraisa continuou a publicação relembrando momentos especiais que viveu com a amiga, que fazia parte do projeto "Patroas" junto com a dupla sertaneja. "Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou, como somos honradas em ter compartilhado tantos momentos juntas", declarou.



"Existem algumas coisas que estão em um nível de gratidão tão elevado que as lágrimas não podem tocar. Tudo que sonhamos juntas, nós conquistamos. Tudo que a vida nos deu, compartilhamos. Tudo que sentíamos, entre nós, falamos. Tudo que sofremos, superamos. Diante das fraquezas nunca desistimos. Diante do medo nunca caímos."



A cantora encerrou sua homenagem destacando o legado deixado por uma das maiores representantes do gênero conhecido como "feminejo". "Enquanto seu nome for falado você nunca irá morrer. Enquanto tivermos forças o seu sorriso estará em primeiro plano. Enquanto houver amor, haverá o seu legado. Onde estiverem Maiara e Maraisa, estará Marília. Te amo, amiga!", finalizou.



Confira a publicação:

