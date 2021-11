Diogo Nogueira faz show em São Paulo e Paolla Oliveira acompanha tudo da coxia - Francisco Cepeda / Ag. News

Publicado 13/11/2021 17:04

Rio - Diogo Nogueira surpreendeu os seguidores, nesta sexta-feira (12), ao compartilhar uma homenagem para seu pai, João Nogueira. No dia em que o sambista completaria 80 anos, o cantor revelou sua nova tatuagem com um desenho do rosto do pai, inspirado na capa do disco "Clube do Samba", mas o que chamou a atenção dos fãs foi a semelhança entre os artistas.

"Um amor que extrapola, que a gente precisa ver tatuado no braço! Meu grande pai, hoje faria 80 anos e nós vamos comemorar o legado desse cara sensacional!", declarou o namorado da atriz Paolla Oliveira na legenda da publicação no Instagram.

Não demorou para que internautas enchessem a postagem de comentários elogiando o cantor e destacando a semelhança física entre pai e filho. "O filho é a cópia do pai", escreveu uma seguidora. "Quando o espelho é bom", brincou outra fã. "O sorriso é o mesmo", pontuou uma terceira.

O cantor e compositor João Nogueira faleceu em junho de 2000, aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante.

