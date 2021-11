Viih Tube beija muito no show de Israel e Rodolffo

Rio - As ex-BBBs Viih Tube e Thais Braz se reencontraram e se divertiram bastante no show da dupla Israel e Rodolffo, no Villa Country, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. O show dos sertanejos estava marcado para o dia 6 de novembro, mas foi adiado para esta sexta por conta da morte da cantora Marília Mendonça.

Viih Tube e Thais participaram do "BBB 21" ao lado de Rodolffo e prestigiaram o show do amigo. Na área VIP do evento, as amigas tiraram muitas fotos, beberam champanhe e Viih Tube trocou beijos com o cantor Lucas, que faz dupla com Thiago. A youtuber está solteira desde que terminou seu namoro de três anos com o digital influencer Bruno Magri.

Relatar erro