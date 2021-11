Apresentadora ilustrou a postagem com uma foto deitada - Reprodução

Publicado 13/11/2021 10:40

A apresentadora Ana Paula Padrão, que comanda o Masterchef, usou seu Instagram, na noite desta sexta-feira, 12, para falar sobre as mudanças na vida sexual após os 50 anos. Em um texto publicado junto com uma selfie sua, a jornalista falou sobre menopausa, tabus e aceitação com a chegada da maturidade.

"O sexo muda nos 50? Muda. E pode ser pra melhor! Um médico amigo me disse, um dia, que o sexo mora na cabeça. Concordo totalmente. Se a mulher acredita que os 50+ são a idade da invisibilidade, ela ficará invisível. Assim como aquela que acredita que certas roupas não são pra ela, que é hora de cortar o cabelo ou de manter um certo recato no comportamento. Preciso reconhecer aqui que a menopausa tem um efeito importante sobre a libido, pelo qual não passei", relatou Ana.



Ana também falou sobre o processo de reposição hormonal após passar pelo processo de remoção do útero e dos ovários. A decisão veio com a descoberta de miomas uterinos - espécie de tumor benigno.



"Ainda antes desse período vi alguns miomas uterinos, com os quais convivi muitos anos, crescerem a ponto de preocupar meu ginecologista e decidimos que útero e ovários deveriam ir embora. Fui histerectomizada e iniciei imediatamente uma reposição hormonal. Poderia não ter me adaptado a ela como acontece com muitas mulheres. Mas pra mim foi tranquilo e, para as que podem aderir sem contra-indicações, recomendo".



A apresentadora também falou sobre o que considera ser um dos principais fatores para manter uma boa vida sexual: a aceitação.



"Já tentei esconder, quando era mais novinha, partes do meu corpo de que eu não gostava muito e o pensamento dividido entre a vergonha e a entrega é o mais poderoso antídoto do prazer", acrescentou.

Ana finalizou o texto explicando que a chegada dos 50 ajuda na liberdade durante a prática sexual, especialmente com o desenvolvimento da maturidade para saber o que quer.



"A mulher mais madura que aproveita o sexo porque gosta - e sabe do que gosta - libertou-se da cultura do 'seu tempo passou'. Pra ela, o tempo chegou e a mãe tá on! Passar dos 50 é estar livre da preocupação com a reprodução, com a ética e a estética e curtir todas as nuances daquele momento apenas pelo que ele nos traz em prazer instintivo animal. É bom e pronto”.