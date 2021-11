Humorista compareceu a casamento de amigos e registoru foto do look no Instagram - Reprodução

Humorista compareceu a casamento de amigos e registoru foto do look no InstagramReprodução

Publicado 14/11/2021 09:41

Carlinhos Maia, de 30 anos, apareceu usando sua mais nova joia neste sábado, 13: um colar com 36 pedras de diamantes. A peça, que o influenciador exibiu no Instagram, segundo o designer Paulo Teixeira, custou R$ 1,3 milhão.



Esta não é a primeira vez que Carlinhos Maia investe em joias caras. Recentemente, o humorista gastou R$ 500 mil com anéis para renovar os votos de casamento com Lucas Guimarães.



Em outubro de 2021, ele voltou a investir em joias. À época, ele desembolsou cerca de R$ 160 mil para comprar um brinco e duas pulseiras de diamantes. "Tinha encomendado esses dois brincos para trocar, para mudar um pouco, que já estava há seis meses com esse outro", declarou Carlinhos, em entrevista à revista Quem.