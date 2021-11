James Blunt postou vídeo no TikTok parabenizando o sucesso da canção - Reprodução/ TikTok

Publicado 14/11/2021 09:13 | Atualizado 14/11/2021 09:19

Os autores da música "Coração cachorro" cederam 20% da renda da autoria da música para o cantor inglês James Blunt. O acordo entre as partes foi feito de forma amigável, e os compositores confirmaram que a inspiração do “uivo” no refrão veio da melodia de ‘Same mistake’, lançada em 2007 pelo músico britânico.

O forró, cantado pelos cearenses Avine Vinny e Matheus Fernandes, ganhou o topo das paradas no país e viralizou no aplicativo TikTok, com coreografias que bombaram na internet. Os créditos de autoria, originalmente, eram dos compositores Daniel dos Versos, Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love. Com a divisão, 20% do lucro de autoria vai para a Sony Publishing, devido à citação da obra do James Blunt.



Neto Sales, sócio da Medalha Editora, que administra os direitos dos seis compositores, disse ao portal G1 que este tipo de acordo de autoria conjunta é raro no forró.



"É o primeiro caso que vejo no forró do autor estrangeiro entrar na 'parceria' de composição, ficando assim como um dos autores. A obra anteriormente era assinada por 6 autores e, a partir desse acordo, agora é assinada por 7 músicos, pois o James Blunt passa a ser um dos compositores", afirmou.



Os autores do forró brasileiro, até então, admitiram a inspiração, mas negaram que houvesse plágio.



A inspiração, na verdade, veio de um “remake” da música do britânico feito em 2008 pelo grupo Calcinha Preta, que fazia várias versões não autorizadas de hits gringos. "Same mistake" (veja abaixo) virou "Já me acostumei", com a melodia idêntica, mas com letra em português.



No dia 26 de outubro, James Blunt chegou a publicar vídeo dançando a canção no TikTok e parabenizando o sucesso do hit. Entretanto, na legenda do post, ele ironizou e disse que mandaria "os dados bancários em breve" (veja abaixo). Devido ao tom jocoso, não havia certeza se ele realmente reivindicaria a coautoria.

O acordo extrajudicial foi negociado entre as duas partes de forma amigável, segundo confirmou a Medalha Editora. A empresa cuida dos direitos em parceria com a Universal Editora, que também confirmou o acordo à publicação. A Sony Editora, que representa os direitos de James Blunt, já havia informado anteriormente que o inglês e os brasileiros estavam acertando termos contratuais.

Clipe de 'Same Mistake' de James Blunt

Inspiração que 'deu certo'

No caso dos compositores do hit brasileiro, a inspiração foi bem sucedida e acabou em um acordo amigável. Mas em setembro deste ano, a cantora Adele teve que lidar com a Justiça brasileira. A diva britânica foi acusada de plágio pelo compositor mineiro Toninho Geraes, que compôs a música 'Mulheres', cantada por Martinho da Vila. Segundo o artista, Adele plagiou a faixa em 'Million Years Ago', parte do álbum '25'.

Desde o lançamento, as faixas viralizaram pela semelhança. O compositor juntou provas e está processando a cantora por plágio. "Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, comentou o compositor em entrevista à Veja.



Duas notificações extrajudiciais foram enviadas à Adele e Greg Kurstin, outro compositor da faixa. A gravadora Recordings/Beggars Group e o grupo Sony Music estão cientes do processo. A acusação é de que eles "se apropriaram das primeiras notas de introdução, refrão e final”.



Foram contabilizados 88 compassos com cópia, o que soma 3 minutos e 3 segundos da faixa, equivalente a 87% da música. O assunto está nas mãos da gravadora de Adele. “Nossa intenção era tentar um acordo, mas, diante do silêncio, recorreremos à Justiça”, diz o advogado Fredímio Biasotto Trotta.