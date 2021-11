Celebridades

Autores do hit 'Coração Cachorro' cedem 20% da autoria ao cantor britânico James Blunt

Blunt chegou a publicar vídeo dançando a canção no TikTok e parabenizando o sucesso do hit; na legenda do post, no entanto, ele ironizou e disse que mandaria 'os dados bancários em breve'

Publicado 14/11/2021 09:13 | Atualizado há 3 horas