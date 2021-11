Carlinhos Maia - Reprodução

Publicado 15/11/2021 12:32

Rio - Casado desde 2019 com o também influenciador digital Lucas Guimarães, Carlinhos Maia revelou, em uma entrevista com Tatá Werneck, que é do tipo que não consegue ter relações sexuais muito duradouras. Em um vídeo publicado nas redes sociais do comediante, o humorista resgatou um trecho de sua ida ao 'Lady Night', do Multishow, em que ele fala sobre seu desempenho sexual.

"O teu ato é um stories ou uma sequência, uma thread?", perguntou Tatá Werneck, se referindo à duração do sexo. "Depende. Eu fico irritado porque gozo muito rápido", respondeu Carlinhos, um pouco envergonhado.



Antes disso, a apresentadora já tinha perguntado sobre o tamanho do órgão sexual do humorista. "O seu post, grande Carlinhos, tá mais pra uma cutucada ou um textão?", brincou Tatá. Dessa vez, no entanto, Carlinhos nem se preocupou em ser humilde e respondeu: "Ah, sim. É um aplicativo", ostentou o humorista.



Confira o vídeo: