15/11/2021

Rio - Britney Spears veio às redes sociais, nesta segunda-feira (15), para comentar sobre o primeiro fim de semana que passou sem a tutela do pai, da qual se libertou na última sexta-feira (12), após 13 anos

Em uma foto que mostra um batom espetado por um garfo, a cantora escreveu: “Que fim de semana incrível... Eu senti como se estivesse em uma nuvem! Na verdade, tomei minha primeira taça de champanhe, no restaurante mais bonito que já vi, ontem à noite! Estou celebrando minha liberdade e meu aniversário nos próximos dois meses!”, começou a cantora, que agradeceu ao advogado e aos fãs.

“Quero dizer, após 13 anos, acho que já esperei demais! Estou tão feliz por meu advogado Mathew Rosengart ter entrado na minha vida, quando ele entrou, ele realmente mudou minha vida... Sou eternamente grata por isso! Que visão ver tantas pessoas comemorando minha vitória. Eu amo tanto meus fãs, então obrigada!”, continuou.

Então ela comentou sobre uma postagem que fez, pouco depois do veredito que a livrou da tutela do pai, uma foto em que aparecia usando um short branco e uma camisa verde-limão. “Por favor não, riam do meu último post! Percebi que fiquei muito empolgado com minha camisa acolchoada verde-limão! A única pessoa que já vi usar ombreiras acolchoadas foi a Hailey Bieber [modelo esposa do cantor Justin Bieber]. Ela era eu no Halloween... Acho que ganhei pontos de brownie com meus filhos! Mas, falando sério, o quanto isso é legal? Certo, então eu postei quatro vezes em um dia com a mesma camisa. Eu gostei da maneira como me fez sentir e nunca soube que as ombreiras eram extremamente lisonjeiras!”, completou a cantora.