Sabrina Sato e a filha, ZoeReprodução/Instagram

Publicado 15/11/2021 16:15 | Atualizado 15/11/2021 16:18

Rio - Sabrina Sato mostrou que sua filha já nasceu com o samba no pé! A apresentadora encantou os seguidores ao publicar um vídeo em que a pequena Zoe, de 2 anos, arrisca alguns passos do ritmo que domina o Carnaval brasileiro.

A herdeira ainda ganhou um show particular da rainha de bateria da Vila Isabel, que manteve a câmera focada em Zoe, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle. "'Samba mãe, samba…' Será Zoines a nova passista da @herdeirosdavila @unidosdevilaisabel e @gavioesoficial? Será, gente?", brincou a apresentadora na legenda da postagem no Instagram.

Nos comentários, fãs e celebridades se derreteram pela filha de Sabrina: "Perfeita", elogiou Larissa Manoela. "Adoro", declarou Fafá de Belém, aos risos. "Tem o mesmo pique da mãe", escreveu Kika Sato, mãe da apresentadora. "O futuro tá bem aí", apontou uma seguidora. "Coisa linda", escreveu mais uma internauta.

