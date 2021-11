Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2021 15:41

Rio - Chay Suede e Laura Neiva aproveitaram o feriado, nesta segunda-feira 15), para compartilhar alguns cliques da gravidez do segundo filho do casal. O ator de 29 anos publicou uma sequência de fotos em seu Instagram em que os artistas posam juntinhos, revelando o barrigão de 38 semanas da atriz.

"Vem, meu filho", escreveu o galã na legenda da postagem. Os pais de Maria, de 1 ano, aguardam o nascimento do pequeno José, que deve chegar nas próximas semanas. Nos comentários da publicação, fãs e amigos se derreteram pelas fotos da família: "Que emoção", declarou Tatá Werneck. "Lindos", elogiou Jéssica Ellen. "Tá enorme", destacou Ísis Valverde.

Na última sexta-feira, Laura Neiva também usou suas redes sociais para compartilhar um clique delicado , em que posa sem roupas ao mostrar a gravidez de José. Na legenda, a atriz interagiu com os seguidores sobre quando deve entrar em trabalho de parto: "Que se iniciem os bolões! Estou com 38 semanas, qual palpite de vocês do dia que o José vai querer nascer?", questionou.