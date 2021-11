Lilia Cabral é uma das convidadas de Tatá Werneck na nova temporada do 'Lady Night' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2021 20:49

Rio - No dia em que estreia a nova temporada do "Lady Night", Lilia Cabral usou suas redes sociais para relembrar o dia em que gravou sua participação no talk show comandado por Tatá Werneck. Nesta segunda-feira (15), a atriz compartilhou um clique tirado durante as filmagens do episódio e elogiou a humorista pelo talento para apresentar o programa do Multishow.

"Tatá é talento puro, disso eu sabia, e admirava e admiro demais, e generosa. Esse dia da gravação do programa, foi muito especial, porque era a primeira vez na pandemia que eu voltava a pisar nos Estúdios Globo", escreveu em publicação no Instagram.

Em seguida, a artista ainda deu alguns detalhes dos bastidores da atração: "Fui feliz, e sai mais feliz ainda. Vivi um fim de tarde delicioso, com a melhor das companhias, Tatá jamais esquecerei seu enorme coração abraçando tudo e todos e fazendo desse coração, nossa alegria!", completou.

Tatá, por sua vez, viu a postagem de Lilia e fez questão de registrar o carinho pela veterana. "Me emocionei quando você topou, me emocionei te vendo ali totalmente disponível para brincar, me emocionei com suas histórias e agora com seu post. Sou cada vez mais fã", declarou a comediante.

