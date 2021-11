Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2021 18:14

Rio - Rafa Kalimann deixou os fãs intrigados, neste domingo (14), ao compartilhar os registros de um passeio pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Morando no exterior para estudar teatro e aprimorar a língua inglesa, a vice-campeã do "BBB20" visitou um local onde acontecia o que chamou de "balada silenciosa", em que as pessoas dançam sozinhas utilizando fones de ouvido.

"Se liguem nesse momento! Uma balada silenciosa na praça, encontramos sem querer", contou a influenciadora em seus Stories do Instagram. Logo depois, Rafa já aparece em outro vídeo dançando com o acessório e ainda explicou como funciona: "Que doideira boa! Cada cor é uma música diferente", relatou.

Recentemente, a apresentadora usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre rotina intensa de estudos nos EUA. "O intervalo de aula que tenho é de 10 minutos. É o tempo de pedir o café, pegar, dar duas 'goladas' e voltar para a sala de novo. Vamos lá, está difícil. A coisa está boa", declarou a ex-sister, que deve permanecer no país até o fim do ano.