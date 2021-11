William Bonner, Natasha Dantas e Bia Bonemer - Reprodução Internet

Publicado 15/11/2021 14:17

Rio - O jornalista William Bonner e sua mulher, Natasha Dantas, resgataram um cachorrinho em uma estrada, neste domingo. A fisioterapeuta postou no Instagram uma foto em que Bonner, ela e a filha do jornalista aparecem no sofá de casa com o animalzinho.

"As melhores coisas acontecem quando não planejamos. A verdade deste fim de semana. Um encontro inesperado. Um resgate na beira da estrada. Uma ida ao médico para saber se estava tudo bem. A ida para casa - que seria temporária - mas que acabou movimentando todas as peças e encaixou tudo perfeitamente. Como se só estivesse faltando ele. Maktub. Conheçam Tobias. Ou Toto. Ou Tobí. O novo integrante canino da família Bonemer", escreveu Natasha Dantas na legenda da imagem.