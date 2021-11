Felipe Prior bate em carro de seguidor e paga com divulgação - Reprodução/Montagem

Publicado 15/11/2021 14:05

Rio - Que as redes sociais têm muito poder, disso ninguém duvida. Mas será que o Instagram virou método de pagamento oficial? No dia de 5 novembro, o ex-BBB Felipe Prior bateu no carro de um seguidor e a forma de compensação acordada entre os dois foi a divulgação do perfil do rapaz em suas redes sociais.

O vídeo, que viralizou neste fim de semana, mostra detalhes da conversa entre os dois. "Fui dar uma ré no carro, aqui na frente do gesso, aí eu bati no carro dele. E aí ele falou: "Mano, se você fizer um @, você não precisa ajeitar'. Só deu uma encostadinha também, né? O @ tá baralho pra caralh*", brincou Prior no vídeo.

Nesta segunda-feira, o dono do carro amassado, Igor Oliveira, já passava dos 13 mil seguidores. Confira o vídeo: