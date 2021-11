Zé Felipe e Felipe Neto - Reprodução

Zé Felipe e Felipe NetoReprodução

Publicado 15/11/2021 13:40

Rio - Mais um dia de tretas entre Felipe Neto e Zé Felipe se inicia! Neste domingo, Zé Felipe e, sua esposa, Virginia Fonseca participaram do quadro 'Rede da Fama', comandado por Eliana, e o sertanejo voltou a criticar Felipe Neto. "A minha opinião é que ele é enjoado demais. Não aceito, não. Vocês não acham? Muito nhenhenhe. Tô fora", disse o filho do cantor Leonardo.

Em suas redes sociais, Felipe Neto prontamente respondeu às críticas do rival. "Ô, Zé Felipe... Meu parceiro, eu não consigo entender porque você insiste em falar de mim. Se você me acha um enjoado, toma um dramin", começou ele, em uma sequência de stories no Instagram.

Mesmo assim, Felipe Neto não se alterou e resolveu explicar de onde surgiu essa rixa entre os dois. No discurso, o youtuber chegou a dizer que Zé Felipe acreditou em uma fake news e, por isso, não gosta dele.

"Eu estava fazendo uma live fechada, sobre política, e questionei o silêncio dos sertanejos em relação a esse governo genocida. Cortaram esse trecho da live e inventaram que eu falei que os sertanejos não faziam nada na pandemia pra ajudar os outros. Mentira! Os sertanejos foram os que mais fizeram, coletaram toneladas de alimentos, levantaram fundos. Eu jamais criticaria o cenário sertanejo por isso. O Zé Felipe acreditou e acabou gravando stories, xingando, me mandando para lugares indesejáveis e eu nem respondi porque é tanta mentira ao meu respeito...", disse o youtuber, que propôs um acerto de contas com o sertanejo.



"Já te mandei por direct que você acreditou numa parada mentirosa e fica o convite pra você me conhecer. Você vai descobrir que eu não sou essa pessoa que te convenceram que eu sou. Qualquer coisa, tô aqui. Um abraço, meu irmão", escreveu.