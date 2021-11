Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução

Ludmilla e Brunna GonçalvesReprodução

Publicado 16/11/2021 18:19

Rio - O amor está no ar e não é pra menos. Logo após lançar seu projeto 'Numanice' no Rio, Ludmilla recebeu uma declaração pra lá de especial de sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. Pelo Instagram, a dançarina publicou uma foto caliente ao lado da funkeira e aproveitou para homenagear o trabalho da amada.

Eu vi esse projeto nascer, você ficava horas e horas do seu dia compondo as músicas, pensando no repertório, pensando em todos detalhes, perdia noites de sono como você sempre faz quando tem um projeto novo. A sua dedicação com o que você ama fazer, música, é admirável! Foi lindo meu amor. Você estava impecável! Numanice seja bem vindo *coloquei esse vídeo porque eu sei que você sempre sonhou com esse momento e Deus é tão bom que fez mil vezes melhor do que você imaginava Eu te amo muito, meu orgulho master!", escreveu Brunna nas redes sociais.

Confira a postagem: