Lary Bottino detona Dayane Mello após peoa rasgar jaqueta de RicoReprodução/Playplus

Publicado 16/11/2021 17:07

Rio - Lary Bottino usou suas redes sociais, nesta terça-feira (16), para comentar uma cena recente de "A Fazenda 13", em que Dayane Mello usa uma faca para rasgar a jaqueta de Rico Melquíades . De fora do reality rural, a influenciadora compartilhou um vídeo do momento e defendeu o alagoano em desabafo nos Stories do Instagram.

"Essa é a cena mais deplorável e asquerosa que já pude ver em toda minha vida. Dayane pegando a faca e rasgando o casaco do Rico e rindo. Os valores estão invertidos, é uma pena ver uma cena dessa. Isso fere a integridade não só dele, como a nossa, que estamos assistindo. Rico merece respeito", declarou a ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV.

Lary ainda abriu o jogo sobre a tristeza que sente por ter tido uma participação tão curta no reality da Record, mas disse estar aliviada de ter deixado a sede do programa. "Não tem sido fácil para mim, entender e aceitar porquê de ter saído tão cedo de um grande sonho meu, mas, ao mesmo tempo, meu coração lamenta fortemente de perceber o quanto as pessoas são/estão cada dia mais doentes, por dinheiro, ou por ser quem são mesmo."



"O reality show não é nada mais que nossa vida, mostrada 24 horas, é a realidade. É uma pena ver uma pessoa com esse tipo de atitude e personalidade, e sendo abraçada por tanta gente. Cada dia a minha saúde mental fica mais abalada assistindo algo que sonhei tanto em estar. E talvez hoje esteja aliviada de não fazer parte desse convívio com esse tipo de pessoa tão baixa", encerrou a ex-MTV.