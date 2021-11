Sorocaba mostra Fernando Zor recebendo injeção - Reprodução/Instagram

Sorocaba mostra Fernando Zor recebendo injeçãoReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 16:05 | Atualizado 16/11/2021 16:15

Rio - Sorocaba dividiu com os seguidores o momento em que seu parceiro musical, Fernando Zor, recebe uma injeção aplicada por sua esposa, Biah Rodrigues na última segunda-feira (15).

fotogaleria "Doutora Biah, aplicando uma injeçãozinha. Segura a dor. Vai dizer que está doendo?", compartilhou nos stories. "Salvei sua vida", brincou a esposa de Sorocaba.

O momento é de alegria para o casal que celebrou a chegada da segunda filha que nasceu na última quarta-feira (10). Sorocaba ficou ao lado da esposa e depois seguiu para um show no Mato Grosso do Sul, ao lado do parceiro Fernando Zor.