Bruna MarquezineReprodução

Publicado 16/11/2021 15:05 | Atualizado 16/11/2021 16:04

Rio - Bruna Marquezine revelou que fez o teste para interpretar a Supergirl no filme 'The Flash', da DC Comics, previsto para estrear nos cinemas em dezembro de 2022. Em entrevista ao podcast 'Mamilos', a atriz contou que ficou em segundo lugar na disputa com pelo menos 60 atrizes. Quem levou a melhor foi a americana Sasha Calle.

A oportunidade para fazer o teste surgiu após as gravações da série 'Maldivas', da Netflix, pararem por conta da pandemia da Covid-19. "A gente ficou muito feliz com essa oportunidade. Fiquei radiante. Mas se tem uma coisa que odeio nesse mundo é teste. A pessoa que sofre da síndrome de impostora odeia ser testada", confessou Bruna.

O teste foi gravado pelo celular e ela quase perdeu o prazo de envio. "Falei pra empresária que ficou uma merda, que ia regravar", disse Marquezine, que acabou enviando o vídeo de sua primeira tentativa. "Soube de alguns nomes de atrizes que admiro profundamente e que sempre considerei serem artistas muito melhores, muito mais capacitadas do que eu, com mais bagagem. Eu fui a única brasileira aprovada. Fui pro top 5, fui pro top 2".



Em segundo lugar, Bruna chegou a conversar com o diretor do filme e participar de um teste de química com o ator Ezra Miller, intérprete do Flash. "Obviamente vocês já entenderam que eu não peguei o papel, mas quando eu terminei esse teste, lembro que terminei aos prantos e falei: 'tenho orgulho de mim nesse momento. Não importa a resposta porque tenho orgulho do que fiz nesse teste'".



A atriz destaca que a pandemia do coronavírus foi uma das principais barreiras para ela não ficar com o papel da Supergirl. "Eu não tinha como ir pra Londres. Tentaram de todas as formas possíveis", recordou ela, que acrescentou: "Óbvio que esse não foi o único motivo. A atriz — acredito muito nisso —, existe momento pra tudo e esse papel era dela."