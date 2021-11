Após pedidos da Internet, Gil do Vigor é agora o Gil da Vigor - Reprodução internet

Após pedidos da Internet, Gil do Vigor é agora o Gil da VigorReprodução internet

Publicado 16/11/2021 15:45

Rio - Gil do Vigor fez os seguidores caírem na gargalhada, nesta terça-feira (16), ao cometer uma gafe nas redes sociais. Após compartilhar as fotos de uma noitada em Las Vegas , nos Estados Unidos, o ex-BBB respondia uma fã sobre seus gastos quando o corretor automático de seu celular trocou as letras da palavra "pão" e o resultado final foi um tweet com uma expressão de conotação sexual.

fotogaleria

"Eu tenho um medo interno do Gil gastar todo o dinheiro dele, eu fico fazendo as contas às vezes até", escreveu uma internauta. O pernambucano logo viu a postagem e decidiu responder: "Não, não! Eu sou mais pau duro (sic) que tudo. Confia!", comentou, divertindo os fãs com o erro cometido na publicação.

"A DM está aberta para comprovação dos fatos com fotos, se puder", brincou uma seguidora após notar a gafe do ex-brother. "Eu achava horrível o fato de não poder corrigir o texto no Twitter, mas agora estou amando", afirmou outro fã. "Gil, até o corretor está nas 'cachorradas'", ironizou um terceiro. O influenciador não demorou para perceber a repercussão do erro cometido e disparou: "Estou pensando se apago ou não".

Confira:

Não não ahahah! Eu sou mais pau duro que tudo. Confia! Ahahahahqh — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) November 16, 2021