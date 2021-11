Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 13:42 | Atualizado 16/11/2021 16:16

Rio- Gil do Vigor, 30 anos, está aproveitando cada minuto da experiência de morar nos Estados Unidos. O economista, que está fazendo Doutorando em solo americano, ele aproveitou os dias de folga e foi curtir em Las Vegas. O ex-BBB compartilhou em suas redes sociais a ida em uma balada luxuosa.

fotogaleria

A boate "Jewel NightClub" é de alto padrão. Os ingressos variam entre US$ 75 e US$ 3 mil (de R$ 400 a R$ 15 mil), de acordo com o site oficial do estabelecimento.

Veja a publicação: