Yasmin BrunetReprodução Internet

Publicado 16/11/2021 15:18 | Atualizado 16/11/2021 16:22

Yasmin Brunet, de 33 anos, gerou polêmica recentemente ao relacionar as mortes no festival AstroWorld, nos Estados Unidos, a criaturas demoníacas. Tudo começou quando a modelo resolveu opinar nas redes sociais sobre o fato do rapper Drake ter realizado uma festa, em um clube de strip-tease, após o evento que terminou com nove espectadores mortos. "Cuidado com as músicas que vocês ouvem... já falei isso mil vezes e não é brincadeira. As mortes nesse show não foram por acaso. Tanto que foi comemorado em um strip club", disse ela, dando a entender que Travis Scott e Drake, atrações do festival, celebraram a tragédia alheia.

"Não tem como ser mais claro que isso. Vocês tem que abrir os olhos porque todos eles estão esfregando na nossa cara. Nem tentam esconder. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo por parte parte", continuou ela, aconselhando seus seguidores, em texto publicado a partir do recurso stories do Instagram. Em seguida, Yasmin compartilhou a publicação de uma página sobre teorias da conspiração. Na postagem, o palco de Travis Scott é comparado a figuras demoníacas, incluindo Moloch - que na tradição cristã e cabalística é o nome de um demônio.

Não demorou muito e fãs de Yasmin começaram a contestá-la nas redes sociais, principalmente, no Twitter. "O Travis Scott foi negligente não satanista. Parem de espalhar teoria da conspiração como se fosse fato. Parem de seguir a onda da Yasmin e vão ler as notícias completas", disse um fã identificado como Jess Rabelo. "Coincidência que a Yasmin só aponta ritual satânico no show de um artista negro e de um estilo musical majoritariamente negro? Hum…", pontuou outra seguidores, dando a entender que por trás da declaração da modelo pode ter racismo enraizado. Confira mais reações postadas na plataforma.

essa coisa de energia e atração tá passando dos limites na internet, né? um monte de gente no instagram repostando a opinião ridícula e burra da yasmin brunet sobre o show do travis scott e colocando, por exemplo, o lil nas x (que n tem nada a ver) na situação… — júlia (taylor’s version) (@holyduarte) November 16, 2021

esses stories da yasmin brunet fazendo a gente retroceder mil anos kkkkkkk voltamos pra mensagem subliminar e iluminatti — nic (@gracianonycolle) November 16, 2021

Yasmin brunet com essa história do show do Travis Scott e do Drake se tornou aquilo que ela mais temia:



Uma crente chata igual a Simone Medina, a sogra! — Leoní Pacheco (@leonypacheco) November 16, 2021

imagina levar a sério o discurso racista da yasmin brunet sabendo que ela tem mais de 30 anos e ainda acredita ser uma sereia — s (@isarahreis) November 16, 2021

A Yasmin brunet falando sobre satanismo casada com um apoiador do Bolsonaro! Vai se tratar privilegiada de merda e para de causar na internet — notmydad namorada do ryan good (@inmydrew) November 14, 2021

Após a onda de críticas, nesta terça-feira (16), Yasmin Brunet voltou a se posicionar sobre o assunto. "Respeito muito quem não acredita no que eu falei, afinal, todos temos um ponto de vista diferente. E queria deixar claro que falei dele (Travis Scott) em específico porque foi no show dele, mas muita gente faz a mesma coisa com a música", declarou ela, em texto postado nos stories, esquivando-se de qualquer acusação de racismo.