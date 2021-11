Adele anuncia data de estreia do álbum ’30’ - Reprodução

Adele anuncia data de estreia do álbum ’30’Reprodução

Publicado 16/11/2021 14:44 | Atualizado 16/11/2021 16:17

Rio- Adele, 33 anos, fez revelações a Oprah Winfrey sobre a época em passou pelo processo de divórcio. Em 2019, a cantora se separou do empresário Simon Konecki; os dois foram casados durante sete anos e são pais de Angelo Adkins, de nove anos.

fotogaleria

Em meio ao processo de separação, Adele revelou que pensou em largar a carreira, pois estava passando por uma fase muito exaustiva. "Era exaustivo só de tentar seguir nisso. Era o processo do divórcio, o processo de criar uma criança sozinha, o processo de não ver seu filho todos os dias. Esse não era o plano quando eu me tornei mãe", contou ela.

O problema com álcool também foi uma questão para Britânica, já que acabou indo além no consumo. "Eu parei de beber para entender o que estava sentindo. Parei para pensar a respeito enquanto estava sóbria. O álcool poderia me confundir e eu gostava muito de beber. Eu bebia muito. Então, foi um momento que eu decidi parar com o álcool e pensar especificamente naquilo, analisar a situação de maneira racional foi uma atitude muito certa", disse a cantora.

Em seu novo projeto, após uma pausa de seis anos, ela dedica ao seu filho. O álbum foi feito com o objetivo de explicá-lo o real motivo da separação, já que as músicas foram compostas em paralelo com os acontecimentos daquele momento. O lançamento está marcado para a próxima sexta-feira (19).