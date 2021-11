Mirella e Dynho Alves - Reprodução

Rio - MC Mirella usou o Twitter nesta terça-feira para anunciar que deu entrada no processo de divórcio. A aproximação de Dynho Alves com Sthefane Matos em 'A Fazenda 13', da Record TV, tem deixado a funkeira bem abalada e, por isso, ela decidiu tomar esta atitude.

"Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo “fraterna”, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", iniciou a funkeira.

Em seguida, ela confirma que pediu o divórcio. "Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e, irreversível", começou ela.

A cantora também deixou claro que não se pronunciará mais sobre o assunto e que deseja muita sorte e sucesso para o, agora, ex. "Desta forma, informo que de minha parte, não cabe mais nenhum posicionamento a respeito deste assunto daqui em diante e, desde já, conto com a compreensão de todos. Por outro lado, continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo, como sempre, muita sorte e sucesso pra ele".



Vale lembrar que Dynho e Mirella ficaram separados no período em que ela participou de 'A Fazenda 12', no ano passado. Mas não demorou muito para os dois reatarem. Em fevereiro deste ano, eles se casaram em Cancún, no México.

Desabafo nas redes sociais

Na última segunda-feira, MC Mirella já tinha usado o Twitter para desabafar sobre a proximidade de Dynho e Sthe. "Sério, tem que ter cabeça viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Da vontade de continuar dormindo e só. Eu preciso trabalhar sabe? É foda! Acho que ontem fiz os 2 shows mais tristes. Eu vou esperar pra me pronunciar. Mas tenho muita coisa pra falar com vocês. Acho que assim vocês vão me entender", escreveu a funkeira.

Ela ainda destacou que quando participou do reality sua postura foi bem diferente. "Qualquer aproximação que eu tinha na minha edição, eu automaticamente: aí meu Deus, o fulano, aí meu Deus o beltrano, aí não quero magoar ciclano… haha que otária!", ironizou.

