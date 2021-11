Comediante ainda não foi desbloqueado em rede social por Boninho - Reprodução

Comediante ainda não foi desbloqueado em rede social por BoninhoReprodução

Publicado 16/11/2021 14:37

Rio - Rafinha Bastos usou sua conta no Twitter para celebrar um marco inusitado. O comediante ironizou, nesta quinta-feira (16), o "aniversário" de 5 anos desde que foi bloqueado por Boninho na rede social.

fotogaleria

"Hoje celebramos o aniversário de 5 anos do dia em que o Boninho me bloqueou no Twitter sem eu NUNCA ter falado ou escrito a palavra Boninho na minha vida", relembrou.

Os internautas não deixaram esse marco passar despercebido. "Estamos no mesmo barco, Rafinha. Posso nem me inscrever no bbb kkkk", brincou um seguidor. "Nem quando trabalhei para ele eu fui desbloqueada", revelou a influenciadora Bic Müller. "Tacou hate em algum(a) amiguinho(a) do Boninho? Se sim, tá explicado. É normal o ser humano tomar as dores dos outros", questionou um terceiro.