Sandy lamenta a morte de cachorrinhaReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 13:54

Rio - Sandy usou suas redes sociais, nesta terça-feira (16), para compartilhar um desabafo após sua cachorra de 12 anos, Zelda, falecer. A cantora publicou uma sequência de fotos do bichinho e expressou a tristeza com a perda do pet, da raça papillon. Segundo o marido da artista, Lucas Lima, a cachorrinha da família morreu após passar oito meses enfrentando dois tumores.

"Que post difícil de fazer… Estou me despedindo de 12 anos e meio de uma parceria tão linda, de tanto, tanto amor, e tanta troca… Minha primeira 'filhinha', serelepe, inteligente, cheia de amor e de alegria, que estava sempre com uma coisa maior que ela na cabeça – (risos) –, precisou ir descansar. E eu entendo, ela precisava mesmo. Mas a saudade já está enorme… O coração, doído", começou a artista, na legenda da postagem.

A apresentadora do programa "Sandy+Chef", que estreou recentemente no HBO Max , ainda relembrou os bons momentos que teve com a cachorrinha. "Ela me ensinou um monte. E isso vai ficar guardado junto com as tantas e tantas memórias felizes que eu tenho dela junto da minha família. – Foi uma parte importante dela. Obrigada, Zeldinha, por ter lutado tanto, ter sido tão guerreira nesse último ano e por ter sido a melhor companheirinha que uma família poderia ter. Te amo pra sempre", declarou.

Lucas Lima, o esposo da artista, também lamentou a perda em suas redes sociais: "Para quem já perdeu um bichinho nem precisa explicar, para quem nunca perdeu, nem adianta… É um tipo de dor tão específica, dói num lugarzinho só dela", escreveu com pesar. O músico lembrou que Zelda esteve com a família desde o início do casamento e acompanhou, inclusive, a vida inteira do filho do casal, o pequeno Theo, de 7 anos.

"Foram oito meses lidando com dois tumores, e ela teria ido embora há tempos, se não fosse a Sandynha guerreira que lutou que nem uma doida e não só estendeu a vidinha, mas deu qualidade pra nossa Zeldinha ficar com a gente mais um tempinho. Baita cachorrinha", completou Lima.

