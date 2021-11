Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Juju SalimeniReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 09:03 | Atualizado 16/11/2021 10:04

Rio - Juju Salimeni aproveitou o feriado de sol em uma piscina refrescante. Nesta segunda-feira, a ex-panicat postou um clique com maiô cavado e deixou os fãs babando nas redes sociais. "Muito sol para esse feriado", posou a musa, que está hospedada em Lorena, no litoral de São Paulo.

fotogaleria

Mas ela não estava sozinha na piscina. Pelo contrato, estava acompanhada do seu namorado, Diogo Basaglia. Além de renovar o bronzeado, a musa fitness beijou muito e protagonizou cenas quentes com o namorado. Por meio do Instagram Stories, ela compartilhou uma foto com o amado em que, mais uma vez, destaca o bumbum enquanto ele passa a mão.

Nos comentários das redes sociais, ela recebeu elogios. "Só não faço uma foto igual porque não tenho essa viseira", brincou uma seguidora sobre a vestimenta da musa. "Maravilhosa", elogiou outra. "Linda", destacou um terceiro seguidor.