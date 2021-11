Yasmin Brunet relata desaparecimento de gato - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2021 08:41

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para fazer um apelo aos seguidores: pedir que a web ajude a modelo a encontrar Simba, primeiro gatinho adotado por ela e o esposo, o surfista Gabriel Medina.

"O Simba, nosso gato, está perdido. Por favor, galera, quem mora em Maresias (distrito de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo). Se vocês encontrarem ele, me mandem uma mensagem", escreveu a modelo, mostrando uma foto do gatinho no Instagram Stories.

O casal tem outros pets de estimação e já falou sobre adoção de cães e gatos. "Eu adotei e minha vida mudou. Adote também. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante que agora faz parte da minha vida: a adoção de animais. Nunca pensei muito nisso e confesso que não entendia muito bem o quanto adotar é importante e impactante na sua vida e na vida dos animais. Um dia eu vi eles abandonados na rua e algo me tocou profundamente. Parei o carro e decidi naquele segundo que iria levar eles para casa e enchê-los de amor e carinho. Dar a eles a vida que todos os animais merecem. Acabamos adotando duas cachorrinhas que vieram tão esfomeadas que choravam toda vez que colocávamos comida para elas e engoliam tão rápido como se não fosse ter mais comida depois. Isso partia meu coração. Adotamos também um gatinho que vimos no meio de uma estrada sozinho e fraco. Não acho que ele sobreviveria sozinho por muito tempo. Foi lá que eu e Yasmin paramos o carro e pegamos o gatinho sem pensar duas vezes", revelou Medina recentemente.