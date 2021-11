Sandy apresenta o Sandy+Chef na HBO Max - Divulgação

Sandy apresenta o Sandy+Chef na HBO MaxDivulgação

Publicado 11/11/2021 08:20 | Atualizado 11/11/2021 11:00

Rio - Há dois anos, Sandy encerrava a turnê 'Nossa História' ao lado do irmão Junior. Muitos meses de pandemia se passaram e agora a cantora está preparada para lançar seu novo projeto. Desta vez, no entanto, a produção foge da zona de conforto musical da cantora. Com estreia marcada para esta quinta-feira, na HBO Max, o 'Sandy+Chef' é um reality show que vai colocar o talento culinário da artista à prova.

fotogaleria

"Eu recebi esse convite muito inusitado no comecinho de julho e aí eu falei: 'gente, que coisa mais diferente'. Eu nunca me imaginei fazendo isso, apresentando, mas eu amo programas de culinária, reality show, assisto vários. Aí, na hora, lógico que eu disse sim e dei um jeito de caber tudo isso na agenda e gravar logo", conta Sandy que, ainda em julho, começou a gravar a temporada.Com a ajuda dos chefs Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante, Sandy cozinha uma receita especial por episódio. Por sorte, as 'cobaias' são grandes conhecidas da cantora e acabaram se divertindo junto a ela na empreitada."Meus convidados eram todos da família, gente muito próxima, muito íntima. Então, eles foram me ajudar e eu fui me aventurar. Foi realmente uma aventura. Eu amei! Foi um clima muito gostoso nas gravações e eu aprendi muito", revela Sandy, que anuncia os convidados mais que especiais da temporada: o pai e músico, Xororó; a mãe, Noely Lima; o irmão, Júnior Lima; o primo, Marinho Lima; os cunhados, Mônica Benini e Amon Lima; a avó, Mariazinha; a sogra, Lorena Lima, e o marido, Lucas Lima.Perfeccionista confessa, Sandy teve que se desdobrar para não fazer feio na frente dos convidados. Apesar de estar disposta a encarar o desafio, a cantora revela que não é tão habilidosa assim na cozinha. "Eu amo cozinhar, só que eu tenho muito pouca prática. São raras as vezes em que eu vou na cozinha. Quando eu vou, é com muito prazer e muita alegria, mas eu sou um pouco estabanada. Eu não sei cortar direito as coisas, eu não sei quase nada. Eu tenho um pouco de intuição para culinária, as pessoas elogiam quando eu faço comida, eu tenho percepção, mas prática zero. Eu fui bem pateta em alguns momentos", brinca a cantora que chegou a cortar a mão - sem seriedade - em um dos episódios.E não foi só isso, Sandy chegou a passar por outro perrengue durante as gravações. No episódio em que foi orientada pela chef Paola, a produção do programa ficou sem internet. "A gente teve um problema na transmissão, porque tudo é feito online e tem a questão da internet. A gente estava com um aparato maravilhoso, mas acontece, é tudo imprevisível. Por causa do problema na transmissão, a gente teve que esperar muito. E gerou muito cansaço, foi uma diária longa de gravação. Mas ela foi muito maravilhosa e ficou lá até o fim. Me ensinou e teve paciência comigo", elogia Sandy.E, além de entretenimento, a série traz um calorzinho no coração dos espectadores. Brincadeiras à parte, o 'Sandy+Chef' se propõe a fazer uma boa ação o final de cada um dos seis episódios. Pensando nisso, cada chef convidado pôde eleger uma ONG relacionada à gastronomia para receber a doação de R$ 25 mil. Entre as instituições indicadas estão: Cidades Sem Fome, Anjos da Noite, Gastromotiva, Amigos do Bem e Banco de Alimentos.