Deolane e MC Kevin na lua de mel - Reprodução

Publicado 16/11/2021 12:36

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, se pronunciou pela primeira vez após a 16ª DP (Barra da Tijuca) decidir que irá arquivar o caso envolvendo a morte do artista no dia 16 de maio. Kevin morreu ao cair do do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, e a polícia concluiu que a morte foi acidental, já que não há indícios de brigas, ações violentas ou crimes.

Insatisfeita com a decisão, Deolane foi às redes sociais e desabafou para os seus quase 13 milhões de seguidores. "A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha. Por ora essa será minha manifestação! Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói”, escreveu a advogada nos stories do Instagram.

Logo depois, a influenciadora digital voltou às redes sociais para homenagear o artista. "6 meses sem você, continuo orando para que Deus te faça entender tudo o que aconteceu, sigo firme aqui, com esperança de dias melhores e com a plena certeza que nos amamos muito e que seu desejo era me ver feliz. Fica em paz meu menino maluquinho", desejou a "doutora".