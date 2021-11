Camila Pitanga - Reprodução de internet

Camila PitangaReprodução de internet

Publicado 16/11/2021 12:32

fotogaleria

"Não, isso não é um adeus – até porque após 25 anos eu posso dizer que a TV Globo é parte de mim, assim como acredito que deixo nesta casa não somente papeis que marcaram minha história, mas deixo amor. Então, como eu poderia dizer adeus se essa história não me parece finita? Porque essa é a mágica do meu ofício: a arte é eterna. E grande parte da eternidade que produzi na minha carreira", começou a atriz.

Na sequência, ela revelou que tomar a decisão não foi fácil. "Sim, quando decidimos não renovar no formato tradicional, eu via o modelo como uma separação. E isso rasgava meu coração até que eu ouvi uma coisa que gostei muito: 'não é uma separação, é uma filha saindo de casa pra ir pro mundo'. É isso! Eu quero o mundo. Tomar a decisão não foi fácil, aliás, foi bem difícil e ela demorou muito. E hoje sei que não fazer mais parte do formato de contrato fixo não quer dizer que não farei mais parte da Globo, pois o que construímos é eterno e minha relação com essa casa que me acolheu é pra sempre", continuou ela.

Camila ainda relembrou que vai estrear "Aruanas" neste mês. "E sei que a Globo está comigo, que posso contar com ela e que, já neste dia 25, tem nova temporada de 'Aruanas'. E cá estou ansiosa pra saber o que vocês vão achar desta nova fase da Olga na Globoplay, assim como estive, durante todos estes anos, ansiosa a cada estreia, a cada trabalho lançado, a cada trabalho feito com dedicação e muito, muito afeto. Foi assim que construímos nossa história, que me construí como artista, como mulher, como mãe... Eu cresci na Globo. Não só como artista. Lembro-me de ainda criança estar por ali, em frente às câmeras, nos bastidores, aprendendo sobre o ofício de atriz e também sobre a vida. Vi meu pai, meu irmão, meus amigos, pessoas que se tornaram minha família, criando e produzindo naquele ambiente", prosseguiu a atriz.

Para finalizar, ela ainda falou sobre felicidade e gratidão. "Fico muito feliz de como tudo foi feito, das conversas que tive com pessoas lá dentro que me acolheram nesse novo passo que estou dando. Tenho muita gratidão a tudo que fiz e com certeza ainda farei no grupo Globo. Seja em um produto inédito como 'Aruanas', seja em reprises cheias de afeto e confusão como a Bebel em Paraíso Tropical, que voltou no Canal VIVA. Saio grata, feliz e convicta de saber como me mantive em evolução e inquieta em 25 anos de casa. Um casamento dos mais longos e profundos que pude viver! Até já", finalizou Camila.