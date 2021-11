Camila Pitanga - Divuglgação/Bruna Castanheira

Rio - Camila Pitanga, de 44 anos, não faz mais parte do casting da Rede Globo. Após 25 anos de "um casamento longevo e com inúmeros personagens memoráveis", a atriz decidiu encerrar seu de exclusividade com a emissora e assinar com a HBO, segundo a assessoria de imprensa da artista.

“Eu cresci na Globo e minha história com a emissora é indissociável. Saio grata porque graças a Globo fui reconhecida pelo público. E saio feliz por ter recebido tanto acolhimento de todos os profissionais e amigos que colecionei ao longo da minha vida” disse Camila, em comunicado, que ainda poderá ser vista na segunda temporada de "Aruanas", série que vai estrear no Globoplay em 25 de novembro e deve ser exibida em breve na TV aberta.

A assessoria da artista ainda informou que o contrato de Camila com a HBO Max tem um período inicial de três anos. Na nova casa, além da atuar em produções audiovisuais, ela "também abraçará a função criativa e poderá, como produtora executiva, levar seus projetos para a HBO MAX".

Outros famosos também deixaram a Globo recentemente. Assim como Camila Pitanga, que interpretou papeis icônicos como a Bebel de "Paraíso Tropical" e Luciana de "Mulheres Apaixonadas", Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães são outros exemplos de personalidades que deixam a dramaturgia da emissora a fim de buscar outros caminhos em plataformas de streaming. Já Faustão e Tiago Leifert são alguns nomes do entretenimento que surpreenderam ao anunciar saída da emissora.