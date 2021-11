Gabi Brandt é tietada por Zeca Pagodinho - Reprodução

Publicado 16/11/2021 13:48

Rio - Gabi Brandt é um fenômeno na internet, disso não há dúvidas! Mas a influenciadora, que ficou famosa após sua participação no reality 'De Férias Com o EX', chegou a um patamar de fama que nem ela mesma acreditava ser possível.

Pelas redes sociais, a influenciadora contou como tudo aconteceu. "Saulo, uns amigos e eu estávamos na churrascaria depois do culto, comendo como umas dragas, e aí parou um moço em nossa mesa. E ele: 'elas querem tirar fotos com vocês'. Na hora que olhei, era o Zeca Pagodinho. Eu fiquei assim...Sei que olhei para o Saulo, o Saulo olhou para mim, olhou para ele, a gente se olhou... Eu não soube fingir costume. O Zeca Pagodinho reconheceu a gente lá!", brincou Gabi, que tirou onda com a situação.

"Foram algumas meninas da família dele, provavelmente. Agora posso falar que o Zeca Pagodinho veio me pedir foto. O surto, meu pai. Ele deve ter pensado assim: 'Gente, essas meninas da minha família são todas doidas, quem é esse povo?'. Pelo amor de Deus! Com certeza ele pensou", disse.