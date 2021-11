Gabi Martins - reprodução do instagram

Gabi Martinsreprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 16:08

Rio - Gabi Martins fez a temperatura subir ao publicar cliques de biquíni no Instagram, na última segunda-feira. A cantora exibiu o corpão em forma e ainda deu uma empinadinha no bumbum ao posar para as fotos. "Cara de ressaca, sem maquiagem e sem pentear o cabelo mas eu já aproveitei os últimos minutos", brincou ela na legenda.

fotogaleria

Os fãs, claro, elogiaram a beleza da ex-BBB. "Linda demais", comentou um. "Que gostosa", destacou outro. "Poderosa", disse um terceiro.

Recentemente, a cantora contou que pretende engravidar no ano que vem. A namorada do cantor Tierry fez a revelação ao responder algumas perguntas dos internautas através do Instagram. "Ano que vem, vem um baby por aí?", quis saber um fã. "Verdade", respondeu a cantora.