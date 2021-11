Cristina Mortágua - reprodução do instagram

Cristina Mortágua reprodução do instagram

Publicado 16/11/2021 16:47 | Atualizado 16/11/2021 17:16

Rio - Cristina Mortágua, de 51 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira, para pedir ajuda financeira. A modelo, que participou da sétima temporada de 'A Fazenda', voltou a dizer que está com depressão e desempregada através de um desabafo. Recentemente, a loira chegou a publicar uma carta de despedida em sua rede social e preocupar fãs e amigos mais próximos.

fotogaleria

"Quero agradecer tanto pela ajuda que recebi de muitos de vocês, não só pela ajuda financeira, mas pelas indicações de livros, testemunhos de pessoas que já passaram o que estou passando. Muitos me criticam por me expor, mas essas pessoas não sabem o que é depressão e eu não desejo isso pra ninguém", começou ela.

"Falta pouco pro incêndio ser apagado, ainda preciso de alguma ajuda financeira, que acumulou com o fato de eu estar desempregada e ficar na cama sem forças o dia inteiro. Sem forças pra levantar. E dou a cara pra bater, pois fiz o que muitas blogueiras fazem: fingem que a vida do Instagram é uma maravilha e escondem de vocês os reais problemas. Gostaria muito de contar ainda com a ajuda abençoada de vocês", pediu.

Na última semana, Cristina até anunciou uma bolsa da grife Chanel 'legítima e em perfeitas condições' para venda no Instagram.

Carta de despedida

No último dia 11, a mãe de Alexandre Mortágua, filho de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Edmundo, publicou uma carta de despedida no Instagram. Ela ameaçou tirar a própria vida, após a morte de seus cachorros. "Meus cachorros morreram, os dois, e como eles são as únicas coisas mais importantes para a minha vida, eu morro junto. Te amo, Pito e Banza, me perdoe não ter tido capacidade de cuidar de vocês como eu gostaria de cuidar. Estou fraca, sofrendo por nunca vir a festinha do pito comigo. Desculpe, Alexandre, pela péssima mãe que fui para você. Adeus. Cristina, sua mãe", escreveu.