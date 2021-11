Xuxa - reprodução de vídeo

Xuxa reprodução de vídeo

Publicado 17/11/2021 14:54

Rio - Xuxa se pronunciou após ser criticada por usar um par de luvas de couro da grife Prada para um ensaio de moda. Através do comentário de uma publicação de seu fã-clube, a loira explicou que nem sempre conseguirá ser 100% vegana devido sua profissão.

"Possivelmente, vocês ainda podem vir a me ver em uma publicação (não paga, como editorial de moda) usando produtos que podem vir a não ser veganos, ou cruelty free [produtos livres de crueldade, que não realizam testes em animais], porque muitas vezes quando sou “convidada”, e não paga pra vestir algo, os produtores não se preocupam com isso, já que ainda não temos muitas coisas 'veganas' no ramo da moda (ainda) ..mas SEMPRE disse que minha alimentação é a base de plantas, a minha alimentação é vegana", começou.

Em seguida, ela disse que nem sempre pode usar o que quer porque é uma artista. "Meu trabalho e minha vida não me permitem ser 100% vegana. Um dia farei e serei, portanto, é de extremo mau-gosto falarem de algo que ainda estamos longe de conseguir, uma vida sem exploração animal em todas as profissões e na vida. Deixo o meu obrigada a quem entendeu que nem sempre farei ou usarei o que quero, porque 'ainda' sou uma artista (e quem é artista de verdade sabe disso). E deixo a dica também, antes de criticarem, se informem,. É feio falar de algo que você desconhece", finalizou.

Mara Maravilha debocha da apresentadora: 'O diabo veste Prada'

Ao notar o deslize de Xuxa ao usar luvas de couro, Mara Maravilha debochou da Rainha dos Baixinhos.

"Com todo respeito e admiração aos legítimos veganos, sugiro: chamem a veganista ao repúdio de oportunismo e fake total", começou dizendo, ressaltando, logo na sequência: "'O diabo veste Prada', couro legítimo, né, meu amor? Para um bom entendedor, meia palavra basta, e máscaras caem, e castelos de vidro também quebram". "Com todo respeito e admiração aos legítimos veganos, sugiro: chamem a veganista ao repúdio de oportunismo e fake total", começou dizendo, ressaltando, logo na sequência: "'O diabo veste Prada', couro legítimo, né, meu amor? Para um bom entendedor, meia palavra basta, e máscaras caem, e castelos de vidro também quebram".