Paulinho Serra e Vera FischerReprodução Internet

Publicado 17/11/2021 13:47

Rio- Paulinho Serra, 44 anos, concedeu uma entrevista ao podcast "Inteligência Ltda" e recordou o período em que viveu um affair com Vera Fischer (69). O humorista, que na época tinha 25 anos, conta que tudo começou quando os dois se encontraram em uma festa e dançaram juntos.

"Foi legal. Preciso nem falar, todo mundo sabe que ela é uma mulher incrível. O talento, a cultura dela no cinema gigante. Assiste a filmes para caramba. Aprendi a ter uma postura autocrítica maior, aprendi a ter uma autoestima elevada... Depois que você sai com a Vera Fischer sua autoestima vai lá para o alto", falou ele.

Paulinho também falou sobre o receio de ter sua imagem atrelada somente ao romance que viveu com atriz. "Consegui fazer com que minha imagem ficasse atrelada a aquele 'cara que namorou a mulher famosa e queria se dar bem'. O Meu maior medo era esse. Falar: 'Já fiz um monte de coisas no teatro e agora vão achar...' Aí, graças a Deus, cuidei da minha imagem nesse ponto", completou o humorista.