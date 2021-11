Luís Roberto - Foto: Reprodução

Luís RobertoFoto: Reprodução

Publicado 17/11/2021 11:39 | Atualizado 17/11/2021 14:32

Rio - O narrador Luís Roberto, de 60 anos, teve a sua casa invadida e roubada no final de outubro por dois homens. Morador da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, o apresentador fez um boletim de ocorrência na 14º Delegacia de Polícia, no Leblon. Bandidos levaram joias, dinheiro e alguns objetos pessoais. A informação é de Fábia Oliveira, colunista do site Em Off.

Na ocasião, o apresentador esportivo da Rede Globo estava de férias com a esposa, a designer de moda, Jacy Santos, e somente soube do furto quando regressou. Em seguida, se dirigiu à polícia para registrar o caso, mas pediu sigilo. Após fazer o B.O. na Delegacia, os investigadores conseguiram identificar os assaltantes.