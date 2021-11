Igor Cosso e Heron Leal - Andre de Grossi

Igor Cosso e Heron LealAndre de Grossi

Publicado 17/11/2021 10:24

Rio - Pela primeira vez em Paris, na França, Igor Cosso, de 30 anos, não esconde a felicidade de conhecer a Cidade Luz junto do namorado, o dançarino Heron Leal. Ele tem compartilhado fotos apaixonadas com o amador, com direito a beijo nos pés da Torre Eiffel.

fotogaleria

"Nunca vou esquecer que estou conhecendo aqui com você", disse o ator. "Casal de dois homens", também escreveu ele ao publicar uma foto agarradinho ao namorado. "Casal de dois lindos", respondeu o empresário Danilo Faro. "Seus lindos", elogiou o ator Armando Babaioff. "Casalzão da porr*", escreveu o também ator Fernando Sampaio.

Em entrevista recente ao DIA, Igor falou sobre ser representatividade para outros meninos e homens homossexuais. “Não tenho dúvida de que quanto mais você vive sua verdade, mais feliz você é, mais interessante você é. Quanto mais eu me aproximo de quem eu sou, mais as coisas estão acontecendo pessoal e profissionalmente, mais eu venho crescendo em todas as áreas, mais o meu relacionamento vem crescendo”, disse ele.

“Por isso, a gente tem que falar sobre isso e gosto de ser representatividade para que, no futuro, a gente não tenha problema com nossa sexualidade e tenha outra relação com nossos filhos e netos. Sempre vai ter LGBTQIA+ nascendo. Que a gente aprenda a acolher”, afirmou Igor.