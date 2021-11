Vitão - Divulgação

Publicado 17/11/2021 07:34 | Atualizado 17/11/2021 07:36

Rio - Vitão voltou a ser questionado sobre o relacionamento com Luísa Sonza. Na noite desta terça-feira, em entrevista ao PodCats, de Camila Loures e Virginia Fonseca, no YouTube, ele revelou conversa que teve com o ex-marido de Sonza, o humorista Whindersson Nunes, depois de ter assumido namoro com a cantora, que começou em setembro de 2020 e terminou em agosto deste ano

"Trocamos uma ideia suave, nada demais, até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos", disse Vitão, que reforçou ser fã de Whidnersson: "A gente já colou umas vezes juntos, mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele foda, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vículo forte de amizade".

Sonza e Whindersson terminaram cerca de cinco meses antes de Vitão engatar namoro com a cantora, o que gerou polêmicas e boatos de traição - já foi negado por ambas partes. Camila Loures tocou no assunto ao dizer que o namoro de Vitão e Sonza começou pouco tempo depois do casamento dela com o humorista.

"Acho que faz parte da vida. se um dia você terminar com seu namorado e ver ele com outra depois, sempre vai ser doloroso. ninguém gosta,. Mas entre a gente não aconteceu nada. Ele estava suave, eu estava suave", respondeu Vitão.