Anitta e Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2021 08:00 | Atualizado 17/11/2021 09:19

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor fez questão de mostrar que esteve muito bem acompanhado no jantar desta terça-feira. O economista compartilhou registro ao lado da cantora Anitta em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.