Anitta lança clipe de 'Envolver'Reprodução

Publicado 11/11/2021 22:20

Rio - Fortalecendo ainda mais sua presença no mercado latino, Anitta lança música e clipe de "Envolver", seu mais novo single em espanhol. Ambos, respectivamente, lançados em todas as plataformas digitais e youtube.

Dessa vez, Anitta canta sobre desejos das mulheres, com letra provocante e discurso que promove o protagonismo da sexualidade feminina. A letra e vocais poderosos dialogam com os icônicos sons urbanos do reggaeton, em uma música contagiante que transporta o público direto para as pistas de dança."Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino, mas tenho certeza que todos vão curtir! O ritmo é bem envolvente e o clipe eu fiz com muito carinho!", comenta Anitta.O vídeo para "Envolver" retrata as vontades e emoções de Anitta. De um lado, a cantora é vista no que é considerada sua "realidade", onde ela está sozinha e fica pensando no homem que não consegue tirar da cabeça. No cenário do "sonho", a cantora realiza uma dança pra lá de sensual acompanhada deste homem (interpretado pelo bailarino Ayoub Mutanda). Para separar ainda mais os dois mundos, diferentes tons e cores são exibidos ao longo do clipe.