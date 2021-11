Galisteu ’adianta’ participante salvo da roça desta quinta-feira - Reprodução/Playplus

Galisteu ’adianta’ participante salvo da roça desta quinta-feiraReprodução/Playplus

Publicado 11/11/2021 20:00

Rio - Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda 13", comentou a oitava roça desta quinta-feira (11) através do seu perfil no Instagram e sugeriu que um participante está distante da eliminação.



Segundo Galisteu, Tiago Piquilo está "nadando com tranquilidade" nas pesquisas. O cantor enfrenta Sthefane Mattos e Dayane Mello na noite de eliminação.

"Amores, quem está complicada é a nossa roça. Oxe, pense, está uma confusão, né? Estou bem vendo aqui... Estou vendo que está difícil para a Dayane, [...] para o Tiagão, não. Está nadando na tranquilidade, né? É isso que eu estou vendo nas pesquisas. Será que é a Day ou a Sthe?", comentou Galisteu.

#AFazenda

SOCORRO...



Adriane Galisteu diz que situação do Tiago na Roça está confortável e que está acirrado para Sthe e Dayane.



Boraaa continuar no R7

Não deixem de votar no Tiago pelo amor pic.twitter.com/x7oR4bweq0